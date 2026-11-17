Colonia Caroya. La Municipalidad llama a Licitación Pública de Oferentes para la concesión del espacio físico de explotación comercial en el rubro cafetería/bar/restaurant de un terreno ubicado en el Parque Urbano María Rosa Fogliarini de Guyón.

Este llamado está avalado por la ordenanza 2782/26, aprobada el 4 de noviembre pasado.

Las bases y condiciones están en el siguiente link:

https://coloniacaroya2.gob.ar/wp-content/uploads/2026/11/ORDENANZA-2782-LICITACION-BAR-PARQUE-GUYON.pdf?_gl=1*1k5ibzw*_ga*MTI2NDk5ODUwNS4xNzk0ODUxNzI3*_ga_K0L56XDF59*czE3OTQ4NTE3MjckbzEkZzAkdDE3OTQ4NTE3MjckajYwJGwwJGgw

La propuesta del oferente debe ser con el diseño y armado del local, usando contenedores en un espacio del Parque que será designado, exclusivamente, para el local.

El acto de apertura de los sobres con las propuestas de los oferentes se realizará a las 12 del día 26 de noviembre.

17-11-2026