La Noche de los Museos tiene dos propuestas en Colonia Caroya
Colonia Caroya. Este viernes se hace una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que abre espacios históricos y culturales en horario nocturno en toda la provincia.
Esta ciudad tendrá dos propuestas
En el Museo Estancia Jesuítica de Caroya.
A las 20 se abrirán las puertas de la Casona con la muestra “Camino a los 150 años de Colonia Caroya”, a cargo del 3º Grado de la Asociación Educativa Pío León.
Posteriormente, la escritora Sonia D´olivo narrará uno de los cuentos de su último libro, “Erase una vez en Caroya”, y se activará la búsqueda del duende en la Estancia.
EL cierre estará a cargo de la Orquesta Municipal de Jesús María El Zorzal, en la Capilla de la Estancia.
Además habrá paseo de emprendedores y artesanos durante toda la velada.
En el Centro Cultural La Caroyense
A las 20, arte, en las salas de la Bodega se presentarán las muestras “Pasajes”, de Rubén Ramonda; “Después del horizonte”, de Ana Claudia Verblud; y “Colección Permanente”, de la propia La Caroyense.
En ambos eventos, la entrada es libre y gratuita.
13-11-2026