Dos lesionados en hechos de tránsito

Toda la zona. Un joven de 29 años quedó aprisionado contra una camioneta estacionada y sufrió traumatismos varios cuando su pareja, de 27 años, perdió el control de su automóvil mientras realizaba maniobras de estacionamiento y lo embistió de forma accidental.

Ocurrió este miércoles, en la calle Julio Roca. El herido fue trasladado al Hospital Regional Vicente Agüero para su atención médica.

En tanto, en la intersección de las calles 1 y 46, de Colonia Caroya, se produjo una colisión entre un Fiat Duna, conducido por un hombre de 57 años, y una motocicleta Keller 150 cc en la que iba un hombre de 81 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió traumatismos leves y fue trasladado al Sanatorio Caroya para su atención médica.

28-10-2026