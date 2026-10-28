Corazones Unidos obtuvo el Registro Nacional de Establecimientos

El Taller Protegido Corazones Unidos alcanzó un importante logro al obtener el Registro Nacional de Establecimientos, un reconocimiento que representa un avance significativo para la institución.

Esta habilitación permitirá comercializar én todo el país los productos que se elaboran en Jesús María.

Surgió de un programa del Ministerio de Bioagroindustria del Gobierno de Córdoba, que seleccionó a 10 emprendimientos para darles asistencia técnica gratuita y lograr los registros de establecimientos y productos alimenticios.

Dicha asistencia estuvo a cargo de estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior en Bromatología del Colegio Nacional de Monserrat (Universidad Nacional de Córdoba), quienes realizaron sus prácticas académicas bajo la tutoría y coordinación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia.

El proceso también estuvo acompañado por la Municipalidad de Jesús María.