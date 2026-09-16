Está interrumpido el tránsito en B° Agua Mansa, por trabajos en cloacas

Promesa de Lealtad de la Bandera de Córdoba17 de septiembre de 2026
La ceremonia será este viernes, a las 9, en la plaza Nicolás Avellaneda. Los alumnos de Cuarto Año serán los promesantes.
Jesús María. La Municipalidad informa que se encuentra realizando trabajos de desobstrucción de cloacas en B° Agua Mansa.
Por las características de la obra, el ingreso por la calle Guanusacate permanecerá interrumpido hasta el día jueves.
No obstante, los vecinos podrán acceder al sector por calle Pedro J. Frías.
Las tareas, a cargo de una empresa tercerizada, contemplan una excavación de gran magnitud para retirar las obstrucciones y acceder a la colectora.
Esta obra de reparación responde a un pedido realizado por vecinos del barrio.
16-09-2026