Está interrumpido el tránsito en B° Agua Mansa, por trabajos en cloacas

Jesús María. La Municipalidad informa que se encuentra realizando trabajos de desobstrucción de cloacas en B° Agua Mansa.

Por las características de la obra, el ingreso por la calle Guanusacate permanecerá interrumpido hasta el día jueves.

No obstante, los vecinos podrán acceder al sector por calle Pedro J. Frías.

Las tareas, a cargo de una empresa tercerizada, contemplan una excavación de gran magnitud para retirar las obstrucciones y acceder a la colectora.

Esta obra de reparación responde a un pedido realizado por vecinos del barrio.

16-09-2026