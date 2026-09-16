Chocaron dos motos en el camino San Cayetano y la Fiscalía resolvió no habilitar el tránsito

El Camino San Cayetano, entre calle Lucas Tessino y el puente sobre el río Jesús María, permanecerá cortado por disposición de Fiscalía y por tiempo indeterminado.

Esta resolución obedece a la necesidad de los investigadores de esclarecer un siniestro vial que ocurrió esta madrugada.

En el sector se registró un accidente entre dos motociclistas.

Uno conducía una moto 110 cc y el otro una de 150 cc. Los dos jóvenes, uno de 20 y otro de 19 años, resultaron heridos.