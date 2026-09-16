Chocaron dos motos en el camino San Cayetano y la Fiscalía resolvió no habilitar el tránsito

El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles entre el puente y la calle Lucas Tessino. 
SEGURIDAD - POLICIALES16 de septiembre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

El Camino San Cayetano, entre calle Lucas Tessino y el puente sobre el río Jesús María, permanecerá cortado por disposición de Fiscalía y por tiempo indeterminado.

Esta resolución obedece a la necesidad de los investigadores de esclarecer un siniestro vial que ocurrió esta madrugada.

En el sector se registró un accidente entre dos motociclistas.

Uno conducía una moto 110 cc y el otro una de 150 cc. Los dos jóvenes, uno de 20 y otro de 19 años, resultaron heridos. 

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