Chocaron dos motos en el camino San Cayetano y la Fiscalía resolvió no habilitar el tránsito
Ariel RoggioSEGURIDAD - POLICIALES16 de septiembre de 2026
El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles entre el puente y la calle Lucas Tessino.
El Camino San Cayetano, entre calle Lucas Tessino y el puente sobre el río Jesús María, permanecerá cortado por disposición de Fiscalía y por tiempo indeterminado.
Esta resolución obedece a la necesidad de los investigadores de esclarecer un siniestro vial que ocurrió esta madrugada.
En el sector se registró un accidente entre dos motociclistas.
Uno conducía una moto 110 cc y el otro una de 150 cc. Los dos jóvenes, uno de 20 y otro de 19 años, resultaron heridos.