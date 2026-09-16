Incendio forestal en Tinoco

Tinoco. En la tarde del martes, tres dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jesús Maria y una dotación de Bomberos Voluntarios de Colonia Tirolesa se desplazaron por un incendio que afecto un basural informal, cañaverales a la vera del río, monte y rastrojos; en una superficie aproximada de 20 hectáreas.

Mediante distintas maniobras pudieron cortar el avance del fuego en todos los sectores para posteriormente realizar el enfriamiento del basural informal.

Del operativo participaron vecinos del sector, personal de la Comuna de Tinoco, Policía de la Provincia de Córdoba y de la Patrulla Rural.

16-09-2026