DelMonte obtuvo una doble nominación en los Premios AqM

Jesús María. El proyecto folklórico DelMonte obtuvo dos nominaciones en los Premios AqM a la Música Independiente 2026, sumando un nuevo reconocimiento a sus siete años de trayectoria.

La banda fue seleccionada en la categoría “Mejor Proyecto Folclore Raíz”, por su último EP “Y Que Viva Todo Santiago”, una producción inspirada en la música y la identidad cultural de Santiago del Estero.

La segunda nominación corresponde al “Arte de Tapa” de la producción, diseñado, pensado y creado íntegramente por Juan Vázquez.

Las dos candidaturas reconocen diferentes aspectos de un mismo proyecto: la propuesta musical de DelMonte y la construcción visual que acompaña su obra.

La nominación llega en una etapa de consolidación para la banda, que desde Jesús María viene desarrollando una intensa actividad en peñas y festivales de distintos puntos del país, incluyendo el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y otros escenarios relevantes de la escena folklórica.

En este proceso, destaca el trabajo colectivo que sostiene cada producción, en especial el aporte de Juan Vázquez en el arte de tapa y los arreglos musicales de Marcos Rodríguez, parte fundamental de la identidad sonora actual del proyecto.

Más que una entrega de premios.

AqM propone un espacio de encuentro y vinculación para la escena musical independiente. Sus Premios buscan reconocer y visibilizar a los distintos actores de la música independiente argentina, pero su propuesta va más allá de una ceremonia.

El encuentro reúne a artistas, bandas, productores, medios de comunicación, periodistas, gestores culturales y profesionales vinculados a la industria musical independiente.

La iniciativa apunta a generar un espacio de networking, intercambio de experiencias, creación de nuevos vínculos y generación de oportunidades para quienes forman parte de la escena independiente.

Para DelMonte, formar parte de esta instancia representa tanto un reconocimiento al camino recorrido como una oportunidad para compartir su propuesta con proyectos y profesionales de diferentes lugares del país.

Un proyecto que sigue creciendo.

Con siete años desde su primera presentación en un escenario, DelMonte atraviesa una etapa de consolidación y continúa ampliando su recorrido desde el norte de Córdoba.

La banda sostiene una búsqueda artística ligada al folklore argentino y a la construcción de una identidad propia, combinando música, producción y una propuesta visual integral.

Las dos nominaciones en los Premios AqM representan un reconocimiento a diferentes dimensiones del proyecto y, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para seguir generando vínculos dentro de la escena independiente nacional.

16-09-2026