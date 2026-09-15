La Cooperativa garantiza la calidad del agua potable

Colonia Caroya. La Cooperativa de Servicios Públicos lleva adelante controles periódicos y tareas de mantenimiento permanente para garantizar las condiciones del agua potable que llega a los hogares de la ciudad, tanto en sectores urbanos como rurales.

Uno de los asesores externos de la entidad, el Ing, Hernán Olivero, explicó que se realizan controles periódicos a través del laboratorio y del personal técnico de la empresa Aguas Cordobesas.

Los análisis contemplan la medición de la cloración y otros parámetros físico-químicos y bacteriológicos, con el objetivo de verificar las condiciones del agua que se distribuye a través de la red.

Las muestras son extraídas de distintas perforaciones que abastecen al sistema, por lo que se trata de un recurso con características propias de nuestra región.

En este sentido, Olivero señaló que el agua presenta niveles de sarro -carbonato de calcio-, una característica habitual de la zona debido a la presencia de piedra caliza. No obstante, destacó que ninguno de los parámetros analizados excede los valores establecidos por la legislación vigente.

Además de los controles, la Cooperativa sostiene tareas permanentes de mantenimiento sobre el sistema de distribución para preservar las condiciones del servicio.

El cuidado también comienza en cada hogar

El mantenimiento de las instalaciones domiciliarias también es fundamental. En este sentido, se recomienda mantener los tanques de reserva en condiciones higiénicas, realizar limpiezas al menos una vez al año y verificar que las tapas permanezcan correctamente cerradas y con un cierre hermético.

Estas medidas ayudan a evitar el ingreso de impurezas y contribuyen a preservar las condiciones del agua hasta el momento de su consumo.

15-09-2026