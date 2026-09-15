Hasta la Policía choca en Colonia Caroya

Un móvil policial colisionó con un automóvil en la mañana de este martes. No hubo lesionados de consideración.
15 de septiembre de 2026

Colonia Caroya. Este martes a la mañana, apenas pasadas las 8, en la esquina de las calles 46 y 9 colisionaron un móvil policial y un Renault Clio, conducido por un hombre de 31 años, quien iba acompañado por una mujer de 23.

El servicio de emergencias que acudió al lugar les diagnosticó traumatismos leves a los ocupantes de ambos vehículos, pero no fue necesario trasladarlos.

Aproximadamente 12 horas antes, a las 20:45 del lunes, en Ruta Nacional 9 y Calle 48 chocaron un Chevrolet Onix Joy, conducido por un masculino de 36 años, y una motocicleta Honda XR, conducida por un hombre de 53 años. Este último fue asistido por servicio de emergencias y trasladado a la Clínica San Isidro con politraumatismos. 

15-09-2026

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La Cooperativa garantiza la calidad del agua potable

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Realiza controles periódicos a través del laboratorio y del personal técnico de la empresa Aguas Cordobesas. Si bien presenta niveles de sarro por la presencia de piedra caliza, no excede los valores establecidos por la legislación vigente.
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