Hasta la Policía choca en Colonia Caroya

Chocaron dos motos en el camino San Cayetano y la Fiscalía resolvió no habilitar el tránsito
Ariel RoggioSEGURIDAD - POLICIALES16 de septiembre de 2026
El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles entre el puente y la calle Lucas Tessino.
Colonia Caroya. Este martes a la mañana, apenas pasadas las 8, en la esquina de las calles 46 y 9 colisionaron un móvil policial y un Renault Clio, conducido por un hombre de 31 años, quien iba acompañado por una mujer de 23.
El servicio de emergencias que acudió al lugar les diagnosticó traumatismos leves a los ocupantes de ambos vehículos, pero no fue necesario trasladarlos.
Aproximadamente 12 horas antes, a las 20:45 del lunes, en Ruta Nacional 9 y Calle 48 chocaron un Chevrolet Onix Joy, conducido por un masculino de 36 años, y una motocicleta Honda XR, conducida por un hombre de 53 años. Este último fue asistido por servicio de emergencias y trasladado a la Clínica San Isidro con politraumatismos.
15-09-2026