Detuvieron a un supuesto ladrón luego de un allanamiento

Colonia Caroya. Personal policial diligenció una orden judicial de allanamiento, este jueves a la mañana, en la calle José Alfredo Nanini y Calle 5, de esta ciudad.

Los hechos investigados eran Robo y Robo Calificado por Escalamiento.

El procedimiento arrojó resultado positivo, ya que secuestraron elementos relacionados a las causas y detuvieron a un hombre de 41 años, sindicado como supuesto autor de tres hechos de robo y robo calificado por escalamiento.

Según puso saberse, no tiene domicilio estable, había ingresado a varios comercios con puertas de aluminio forzando las cerraduras, había robado lo que encontraba a mano –dinero, alimentos, bebidas alcohólicas, objetos de valor- y siempre actuaba entre las 2 y las 3.

10-09-2026