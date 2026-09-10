Detuvieron a un supuesto ladrón luego de un allanamiento

“El Chacho: compañero de armas de Facundo Quiroga”11 de septiembre de 2026
Es la cuarta conferencia del ciclo “Bicentenario del levantamiento federal contra el gobierno de Rivadavia”, en la Posta de Sinsacate. Será este sábado a las 11.
Colonia Caroya. Personal policial diligenció una orden judicial de allanamiento, este jueves a la mañana, en la calle José Alfredo Nanini y Calle 5, de esta ciudad.
Los hechos investigados eran Robo y Robo Calificado por Escalamiento.
El procedimiento arrojó resultado positivo, ya que secuestraron elementos relacionados a las causas y detuvieron a un hombre de 41 años, sindicado como supuesto autor de tres hechos de robo y robo calificado por escalamiento.
Según puso saberse, no tiene domicilio estable, había ingresado a varios comercios con puertas de aluminio forzando las cerraduras, había robado lo que encontraba a mano –dinero, alimentos, bebidas alcohólicas, objetos de valor- y siempre actuaba entre las 2 y las 3.
10-09-2026