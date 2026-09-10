Gendarmería busca Licenciados en Psicología para incorporar a sus filas

Jesús María. Hasta el miércoles 16 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para Licenciados en Psicología que deseen ingresar a Gendarmería Nacional en la categoría de Gendarmes II.

Los requisitos de incorporación exigen ser Argentino (nativo o por opción), poseer DNI actualizado, presentar certificado de antecedentes penales (RNR) vigente, sin anotaciones desfavorables), ser menor de 35 años y aprobar los exámenes de aptitud físicos y teóricos (se la especialidad).

Los interesados deberán, en primera instancia, presentar su Currículum Vitae actualizado, junto a su título de grado, matrícula, DNI, y acudir a una entrevista personal inicial en Escuela de Suboficiales -Av. 28 de julio 1635-.

Para mayor información o para agendar entrevista, comunicarse al Tel- 03525 401965 y solicitar con el Departamento de Sanidad.

10-09-2026