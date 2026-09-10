Gendarmería busca Licenciados en Psicología para incorporar a sus filas

Se deben cumplimentar los requisitos exigidos hasta el miércoles 16 de septiembre. Deben ser de hasta 35 años de edad. Aquí todos los detalles.
MÁS NOTICIAS10 de septiembre de 2026

Jesús María. Hasta el miércoles 16 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para Licenciados en Psicología que deseen ingresar a Gendarmería Nacional en la categoría de Gendarmes II.

Los requisitos de incorporación exigen ser Argentino (nativo o por opción), poseer DNI actualizado, presentar certificado de antecedentes penales (RNR) vigente, sin anotaciones desfavorables), ser menor de 35 años y aprobar los exámenes de aptitud físicos y teóricos (se la especialidad).

Los interesados deberán, en primera instancia, presentar su Currículum Vitae actualizado, junto a su título de grado, matrícula, DNI, y acudir a una entrevista personal inicial en Escuela de Suboficiales -Av. 28 de julio 1635-.

Para mayor información o para agendar entrevista, comunicarse al Tel- 03525 401965 y solicitar con el Departamento de Sanidad.

10-09-2026

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