Sirenazo en todo el país por los fondos para los Bomberos Voluntarios

Jesús María. Todo el Sistema de Bomberos Voluntarios de la República Argentina realizó este jueves un toque de sirenas en reclamo al gobierno nacional por la distribución de los fondos asignados a los cuarteles.

Recordemos que estos fondos se obtienen de un porcentaje de los seguros que todos los contribuyentes abonan a sus compañías aseguradoras y desde donde se distribuyen en partes iguales a todos los cuarteles del país, según lo establece la ley 25.054.

Recordemos también que en nuestro país el sistema de Bomberos Voluntarios cubre las emergencias y rescates en cada localidad todos los días del año.

Más allá de que su trabajo en siniestros no recibe remuneración alguna por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, las instituciones de Bomberos Voluntarios tienen costos fijos que no pueden olvidarse o postergarse: seguros del personal, combustible, servicios, mantenimiento de herramientas, equipos de protección personal, capacitación, entre otros.

Los cuarteles de Bomberos Voluntarios son instituciones propias de cada comunidad que surgieron por la movilización de la sociedad local para proteger sus vidas y sus bienes, son una de las instituciones más importantes para garantizar la protección de las personas, sus bienes y el medioambiente en todo el territorio nacional. Instituciones fuertes hacen a comunidades más seguras y protegidas.

10-09-2026