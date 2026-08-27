La Escuela PROA de Colonia Caroya presenta un libro-álbum de sus alumnos

Colonia Caroya. Cada 24 de agosto se celebra en Argentina el Día del Lector, en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges, ocurrido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899.

La fecha invita a celebrar el maravilloso vínculo entre los lectores y los libros, pero también a reconocer que detrás de cada lectura puede nacer una nueva voz, una nueva historia y un nuevo autor.

Este viernes, la comunidad educativa de la Escuela PROA celebra el encuentro entre la lectura y la creación: los estudiantes dejan de ser solo lectores para convertirse también en autores.

En este marco, se presenta el libro-álbum “Caos”, nacido de sus voces, sus ideas y el maravilloso poder de la imaginación, sosteniendo que leer nos transforma, pero escribir nos permite dejar una huella.

Durante la jornada escolar se hará un encuentro de lecturas, debate y reflexión.

27-08-2026