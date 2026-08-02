Dos accidentes de tránsito más, y van…

Toda la zona. El sábado a la noche, pasadas las 21, en España esq. Almafuerte, de Jesús María, chocaron dos motocicletas: una Honda XR 150 cc y una Suzuki AX100.

Como consecuencia del impacto, la acompañante de uno de los rodados, una joven de 19 años, sufrió un traumatismo de cráneo, siendo asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor atención.

En tanto, este domingo a la mañana, cerca de las 10, en la esquina de Calle 18 y 47, de Colonia Caroya, colisionaron un Ford Ka conducido por un joven de 22 años, quien era acompañado por otro de 19 años, y una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 34 años.

El conductor y el acompañante del automóvil resultaron con politraumatismos y fueron asistidos por el servicio de emergencias, que los trasladó al Hospital local para una mejor atención médica.

02-08-2026