Una apostadora de Colonia Caroya ganó 150 mil dólares

Colonia Caroya. El Gordo de Invierno 2026 tiene a su gran ganador: el premio mayor salió en esta ciudad y el número fue el 11.578.

Con una gran expectativa y ante la presencia de autoridades, funcionarios, escribanos, agencieros y público en general, se realizó el sorteo final, que distribuyó más de 2.000 millones de pesos en premios.

El número 77.587 quedó en la primera posición. Al corroborar que no fue vendido, se realizó la modalidad Sale Si o Si, poniendo al número 11578 como ganador de los 150 mil dólares.

El momento cumbre fue a las 21:23, cuando se reveló que dicho número había sido vendido por la agencia número 1128 de Colonia Caroya (Quiniela La Avenida), cuya titular es la Sra. Graciela del Valle Venicia.

La vecina ganadora es clienta habitual de esa agencia, pero no trascendió su identidad.

Con una larga trayectoria y una fuerte identificación con los cordobeses, el Gordo de Invierno volvió a renovar la ilusión de miles de participantes concretando un nivel de venta récord, consolidándose, así como uno de los productos más emblemáticos de Lotería de Córdoba.

02-08-2026