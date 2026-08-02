Sinsacate: darán un Curso de Lengua de Señas Argentina Nivel 1

Sinsacate. La Municipalidad de la localidad invita a sumarte a “Veo Tu Voz”, un Curso de Lengua de Señas Argentina Nivel 1, para principiantes, donde se podrá adquirir herramientas básicas de comunicación en estos códigos.

La capacitación comienza este lunes, en el Centro Cultural Monseñor Rodríguez, con cupos limitados y Certificación de la Universidad Popular local.

Las inscripciones se receptan en la Municipalidad de Sinsacate, de 8 a 12, o vía Whatsapp llamando al Cel. 3525 431300.

02-08-2026