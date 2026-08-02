Esta semana comienzan tres talleres gratuitos con salida laboral en Jesús María

Jesús María. La Municipalidad ofrece tres nuevos talleres de formación gratuitos destinados a vecinos mayores de 18 años, interesados en adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus oportunidades de inserción laboral o de emprendimientos propios.

Las capacitaciones se desarrollarán en el Nido Costanera y abordarán distintos oficios con demanda laboral, combinando contenidos teóricos y prácticos.

Las personas interesadas podrán inscribirse telefónicamente al Tel. 03525 443715 o de manera presencial en el Nido Costanera, ubicado en Av. Biondi 655.

Taller de Decoración en Pastelería: del 3 de agosto al 28 de septiembre, con encuentros los lunes, de 15 a 17, en el Nido Costanera.

La capacitación está destinada a quienes deseen incorporar conocimientos sobre ornamentación en repostería. Los asistentes aprenderán desde técnicas básicas hasta procedimientos más avanzados para lograr terminaciones profesionales, potenciando la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales.

Taller de Bartender: del 5 de agosto al 28 de octubre, los martes y jueves, de 14 a 17, en el Nido Costanera.

La propuesta está orientada a brindar herramientas prácticas para desempeñarse en bares, restaurantes, eventos y emprendimientos propios, favoreciendo una amplia inserción laboral dentro del sector gastronómico. Destinado a personas de 18 a 50 años.

Taller de Enmarcado de Cuadros: del 7 de agosto al 25 de septiembre, de 14 a 16, en el Nido Costanera.

Durante la capacitación, los participantes aprenderán las técnicas necesarias para diseñar y confeccionar marcos para cuadros, fotografías, diplomas, espejos y otras piezas decorativas. Además, adquirirán conocimientos que les permitirán desarrollar un emprendimiento propio o desempeñarse de manera independiente en un oficio con demanda y posibilidades de crecimiento.

02-08-2026