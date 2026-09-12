La Expo Rural vivirá un sábado a pleno

Jesús María. La 79° Expo Rural será inaugurada este sábado a las 13:30. El acto oficial tendrá como principales momentos el desfile de Campeones de las distintas razas, el discurso de Apertura a cargo del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Biol. Eduardo Riera, y la entrega de reconocimientos en la renovada Pista Central del predio. De B° Malabrigo.

Ventas.

Otro momento esperado con expectativa es el de la venta en la Pista Central. Comenzarán a las 14:30, cuando se subasten reproductores de las razas Limousin, Limangus, San Ignacio, Angus y Polled Hereford.

Los compradores tendrán 90 días libres más 90 con interés del 10 por ciento; hasta 300 Km de flete sin cargo; 10 por ciento de descuento pago al contado y 0 por ciento de comisión en compra para los socios de La Rural.

Hay Tarjetas con beneficios adicionales: BNA Conecta, Agro Nación, Galicia Rural y Nera.

El domingo, la actividad será desde las 14:30, con las subastas de Brangus y Braford.

Remata Consignaciones Córdoba y se trasmite en vivo por las redes de la entidad organizadora.

Ovinos y caprinos.

Demostrando el potencial que estas especies siguen dando a nuestra región, reconocidas cabañas ovinas y caprinas compitieron por los Grandes Campeones y participarán del Remate Especial.

Las razas presentes con ejemplares de gran categoría son: Dorper -que realiza su competencia anual en esta Expo-, Texel, Hampshire Down, Pampinta y Boer.

A las alternativas para compradores de ejemplares bovinos, en esta edición se suma la propuesta de 5 cuotas fijas sin interés.

El remate de todas la razas será el domingo a partir de las 10:30.

Otros atractivos

La actividad de los caballos criollos arrancó a las 8, con la prueba de rienda Felipe Z. Ballester y continuará a las 12, con rodeos.

Por la tarde, de 14 a 18 habrá un partido demostrativo de Pato y a las 15 se hará Aparte Campero.

Los espectáculos serán de 12 a 20, con artistas, música y baile en el Escenario Principal del Sector Gastronómico.

La grilla de este sábado es la siguiente:

12:00. Juan Sans

12:50. Sencillito y de Alpargatas

14:40. Los Duarte

15:40. La Pleyer

16:40. Del Monte

17:40. Julián Burgos

18:40. Jessica Benavidez

12-09-2026