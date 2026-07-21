Avanza la pavimentación de la Calle 45

Colonia Caroya. Este miércoles comienzan las labores previas a la obra de pavimentación parcial de la Calle 45, entre las calles 39 y 52.

En la primera etapa, las cuadrillas se enfocarán en la reconstrucción y reparación de vados y cunetas que se encuentran deteriorados. Se estima que esta fase inicial de acondicionamiento demandará, aproximadamente, dos semanas de trabajo, tras las cuales se procederá al volcado del nuevo material.

La obra contempla en su totalidad la ejecución de 4.600 m² de nuevo pavimento.

Esta intervención no solo mejorará de manera significativa la transitabilidad y la seguridad vial de la zona, sino que también optimizará el correcto escurrimiento de las aguas pluviales en días de lluvia.

Interrupción del tránsito.

Con motivo de estos trabajos, a partir del miércoles, la intersección de las calles 45 y 39 permanecerá totalmente cerrada al tránsito vehicular.

Se solicita a los conductores y peatones utilizar vías alternativas para circular, respetar estrictamente la señalización colocada en el lugar.

21-07-2026