La Cooperativa comenzó una obra de ampliación eléctrica en el Camino Real

Colonia Caroya. La Cooperativa de Servicios Públicos comenzó esta semana una importante obra de mejora y ampliación del tendido de Media Tensión sobre el Camino Real, entre Jesús María y Sinsacate.

Los trabajos permitirán brindar mayor estabilidad y seguridad al servicio eléctrico en gran parte del sector Oeste de la región, en una zona que registra una importante circulación de vehículos, en especial durante los horarios pico.

Ya comenzó la construcción de las bases para la colocación de siete columnas de hormigón sobre las cuales se colocarán, aproximadamente, 450 m. lineales de cableado preensamblado de 95 mm2 de sección.

La utilización de este tipo de material representa una importante mejora en materia de seguridad eléctrica y permite reducir las necesidades de mantenimiento de la red.

La obra forma parte de las acciones que la Cooperativa lleva adelante para continuar fortaleciendo y mejorando la infraestructura eléctrica de la región.

21-07-2026