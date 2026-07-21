Lanzan el MUNAL 2026

Colonia Caroya. El acto de lanzamiento de una nueva edición del Modelo Regional de Naciones Latinoamericanas (MUNAL) se realizará este miércoles a las 18:30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Marta Canale.

Durante este primer encuentro, los delegados conocerán los países que representarán a lo largo de la simulación, recibirán información sobre las próximas etapas del proyecto y compartirán un espacio de integración para comenzar a conocerse y dar inicio a este proceso de formación y debate.

El MUNAL es una propuesta educativa que convoca a jóvenes de distintas localidades a asumir el rol de representantes de países latinoamericanos, promoviendo el análisis, el diálogo, la negociación y el compromiso con las problemáticas de la región a través de una experiencia de simulación diplomática.

Desde la Municipalidad de Colonia Caroya se destaca la importancia de este lanzamiento como el primer paso de una nueva edición que reunirá a decenas de estudiantes en una experiencia de aprendizaje, participación y crecimiento personal, los días 22 y 23 de agosto. Se espera la participación de 150 adolescentes y jóvenes que representarán a 35 países.

21-07-2026