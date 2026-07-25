Jornada de trekking en un nuevo sendero de la Reserva Natural Parque del Oeste

Jesús María. La Municipalidad realizará la actividad “Trekking por la Reserva: senderos desconocidos” este domingo, a las 15, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste.

Durante el recorrido, los participantes podrán explorar un sendero de dificultad media que no ha sido abierto al público con anterioridad.

Se trata de una experiencia única, donde el participante podrá conocer un nuevo sendero del principal pulmón verde de la ciudad. Durante la jornada se podrá identificar diferentes especies nativas y aprender sobre las características del ecosistema del pedemonte de Sierras Chicas.

Además del recorrido, la actividad busca promover el cuidado del ambiente y fortalecer la conciencia sobre la importancia de preservar estos espacios naturales, fomentando un vínculo responsable con el patrimonio ambiental de la ciudad.

Se recomienda asistir con ropa adecuada para trekking, preferentemente con pantalón largo, calzado cómodo, abrigo, gorra, agua y frutas.

La propuesta está destinada a personas mayores de 12 años y requiere inscripción previa al Tel. 3525 539014 o de manera presencial en la Reserva.

Con la incorporación de este nuevo sendero, la Municipalidad de Jesús María continúa ampliando las propuestas de turismo de naturaleza y promoviendo el cuidado del patrimonio local, consolidando los ejes de una gestión que trabaja por una ciudad ambiental y accesible.

25-07-2026