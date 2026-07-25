Encuentro de Mini Ruedas

Será en la plaza Nicolás Avellaneda, donde se armarán circuitos especiales para cada edad. La actividad comenzará a las 15 y es gratuita.
25 de julio de 2026

Colonia Caroya. Este domingo se realizará el Tercer Encuentro de Mini Ruedas, un espacio para que niños y niñas disfruten de un lugar seguro para andar en pata-pata, triciclos, bicicletas con o sin rueditas, hasta rodado 16.

Será en la plaza Nicolás Avellaneda, donde se armarán circuitos especiales para cada edad.

La actividad comenzará a las 15 y es gratuita.

25-07-2026

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Baile de la Amistad

Celebrando la amistad

25 de julio de 2026
La fiesta comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 21, en el salón del Bochas Sport Club, con entrada libre y gratuita para toda la familia.
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