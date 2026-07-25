La caminata guiada será por un circuito de acceso especial. La propuesta permitirá descubrir sectores que no están abiertos al público y conocer la riqueza ambiental del lugar.
Encuentro de Mini Ruedas
25 de julio de 2026
Será en la plaza Nicolás Avellaneda, donde se armarán circuitos especiales para cada edad. La actividad comenzará a las 15 y es gratuita.
Colonia Caroya. Este domingo se realizará el Tercer Encuentro de Mini Ruedas, un espacio para que niños y niñas disfruten de un lugar seguro para andar en pata-pata, triciclos, bicicletas con o sin rueditas, hasta rodado 16.
Será en la plaza Nicolás Avellaneda, donde se armarán circuitos especiales para cada edad.
La actividad comenzará a las 15 y es gratuita.
25-07-2026
Último momento
Encuentro de Mini Ruedas25 de julio de 2026
Será en la plaza Nicolás Avellaneda, donde se armarán circuitos especiales para cada edad. La actividad comenzará a las 15 y es gratuita.
Celebrando la amistad25 de julio de 2026
La fiesta comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 21, en el salón del Bochas Sport Club, con entrada libre y gratuita para toda la familia.