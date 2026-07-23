Jesús María abre un espacio para experimentar la escritura creativa en el Museo de la Ciudad

Jesús María. La Municipalidad suma a la agenda de vacaciones de invierno un taller de escritura creativa, una iniciativa pensada para quienes deseen desarrollar su imaginación y expresarse mediante distintas experiencias literarias.

La actividad se realizará este sábado, de 17 a 18:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi, ubicado en Ing. Olmos 453.

Está destinada a jóvenes y adultos desde los 15 años y no requiere inscripción previa.

Durante los encuentros, los participantes compartirán juegos de escritura colectiva y distintas dinámicas creativas. En la primera jornada, la música será el punto de partida para la producción de textos, mientras que en el segundo encuentro la inspiración surgirá a partir de una premisa filosófica.

Entre las propuestas se trabajará la técnica surrealista del Cadáver Exquisito, una modalidad de escritura colectiva en la que cada participante continúa un texto a partir de la última palabra escrita por otra persona, sin conocer el contenido completo. Al finalizar, todas las intervenciones se unirán para conformar una única producción literaria.

Además, habrá ejercicios de escritura inspirados en diferentes estímulos creativos y cada jornada culminará con una lectura compartida de los textos producidos.

23-07-2026