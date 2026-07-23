Caminata a la Reserva San Carlos

Colonia Caroya. La Municipalidad invita a una jornada de Senderismo a la Reserva San Carlos, con una caminata de 15 Km.

Será este sábado, con partida a las 15. La concentración será en la playa de estacionamiento del Súper Mami de Estación Caroya, desde donde se iniciará el recorrido hasta la Reserva que tiene las galerías filtrantes de agua construidas hace 90 años.

La actividad es gratuita, tiene cupo limitado y la inscripción se hace a través del link:

https://forms.gle/WnEKeTYyDyqkBGHh6

23-07-2026