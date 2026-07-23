Viaje al Recuerdo

Colonia Caroya. La Subcomisión de Jóvenes del Centro Friulano local invita a un encuentro que tendrá lugar en su sede, este sábado a las 16.

Tendrá como objetivo compartir historias de quienes han vivido de manera más cercana la tradición y la experiencia friulana, buscando fortalecer raíces y viajar por unas horas a esos recuerdos, vivencias y sentires.

La idea será que un grupo reducido de personas, vinculadas fuertemente con la historia friulana, compartan con quienes quieran llegar a participar del encuentro, alguna experiencia, historia, recuerdo, relacionada con la comunidad friulana y su cultura, que haya marcado su vida o la comunidad en general.

Asimismo, se abre la posibilidad para quienes asistan de traer algún recuerdo, documentos, fotos, cartas o cualquier objeto que le resulte significativo para la ocasión y que deseen compartir.

El evento será abierto al público, se compartirá un documental sobre la inmigración friulana y se ofrecerá café para disfrutar la tarde en comunidad.

23-07-2026