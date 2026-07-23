Polémica en Jesús María por la poda de plátanos en la Plaza Los Nogales

Jesús María. Vecinos de B° Los Nogales expresaron su descontento por trabajos de poda realizados por la Municipalidad de Jesús María sobre ejemplares de plátanos ubicados en la plaza de calle La Cabaña, entre La Isla y La Rosa.

Al advertir los efectos de las tareas iniciadas, filmaron un video y lo subieron a las redes. De inmediato, se suspendieron las podas.

Los frentistas que lo hicieron aseguran que no fueron informados sobre la magnitud de la intervención y cuestionaron la falta de mantenimiento de los ejemplares que originó esta intervención.

El Centro Vecinal les pidió mesura hasta que recibieran el informe del profesional contratado por la Municipalidad para asesoramiento técnico en estos temas.

Al día siguiente el gobierno local hizo conocer su versión.

En él asegura que “la inspección determinó que el estado del arbolado era incompatible con la seguridad del espacio público, por lo que los ejemplares requerían una intervención inmediata por razones de seguridad civil, sanidad forestal y preservación ambiental”.

El riesgo inminente de desprendimiento de ramas de gran porte e incluso de caída de los propios árboles podría provocar accidentes en una plaza utilizada a diario por niños y familias, además de afectar a quienes circulan con vehículos por las calles.

A su vez, la presencia de madera muerta favorecía la propagación de plagas y hongos hacia otros ejemplares del sector, comprometiendo también la sanidad del arbolado urbano.

“El resultado del informe técnico determinó que no existía un tratamiento fitosanitario capaz de revertir el estado de los árboles, por lo que su reemplazo progresivo resultó la alternativa más segura y responsable”, afirma el comunicado.

También se dice en el mismo que “el municipio mantuvo reuniones e intercambios constantes con vecinos del barrio, quienes manifestaron su preocupación por el estado del arbolado y solicitaron una intervención para resguardar la seguridad de quienes utilizan diariamente estos espacios”.

El plan de acción en ejecución desde la Municipalidad contempla tres etapas; la poda de achicamiento de copa, la extracción controlada de los ejemplares comprometidos y una reforestación planificada.

En ese marco, el municipio elaborará un plan de reposición del arbolado con nuevas especies adecuadas para el lugar, mediante un proceso participativo junto a los vecinos y el Centro Vecinal de B° Los Nogales.

23-07-2026