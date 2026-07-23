José Eduardo Prieto y Carolina Torchio presentan su novela “Unos buenos muchachos”

Jesús María. La Municipalidad invita a vecinos a participar de la presentación del libro “Unos buenos muchachos”, la primera novela de José Eduardo Prieto y Carolina Torchio, publicada por Editorial Autores de Argentina.

Será este viernes a las 19:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

La actividad forma parte del ciclo literario “Entre Páginas”, una propuesta que genera espacios de encuentro entre autores y lectores, promoviendo el intercambio cultural y la difusión de obras de distintos géneros.

La novela propone un recorrido por distintos acontecimientos ocurridos durante la década de los ‘70 en la Argentina y más allá de las fronteras nacionales. Con una trama narrativa atravesada por el poder, la sangre, el deseo, el odio, la venganza y el amor, la obra invita a reflexionar sobre las contradicciones humanas y los desafíos de una época marcada por profundos conflictos.

José Eduardo Prieto nació en Jesús María y es Profesor de Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias de la Educación, Procurador y Abogado. Su interés por la historia fue el punto de partida para escribir esta, su primera novela.

Por su parte, Carolina Torchio nació en Colonia Caroya, estudió el Profesorado de Español en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña como docente. “Unos buenos muchachos” representa también su debut en el ámbito de la narrativa.

23-07-2026