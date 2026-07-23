Se presentó el primer aguardiente de orujo de uva artesanal oficial de la provincia

Colonia Caroya. Con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, la Municipalidad y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se presentó Churquera, el primer aguardiente de orujo de uva -tradicionalmente conocido como grappa- elaborado por un productor artesanal en la provincia.

El pionero es Sergio Londero, propietario de bodega artesanal Don Fabio, ubicada en el barrio rural de Los Chañares, quien es el primer productor en completar el camino de habilitaciones nacionales, provinciales y municipales para comercializar de forma legal este destilado.

Para lograr la salida al mercado de Churquera, se articuló un esquema regulatorio sin precedentes en la producción artesanal cordobesa.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) decidió firmar nuevas resoluciones para que bodegas artesanales puedan sumar el proceso contempla la destilación controlada de los orujos fermentados (pieles y semillas de la uva sobrantes de la vinificación).

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó la normativa que regula la habilitación, control y fomento de la producción artesanal de aguardiente de orujo de uva para respaldar a los productores locales y para proteger la identidad cultural y fortalece el perfil turístico-gastronómico de la ciudad.

En tanto, la Dirección de Alimentos de la Provincia de Córdoba certificó las condiciones sanitarias enmarcadas en el Código Alimentario Argentino (CAA), para asegurar la inocuidad alimentaria y la trazabilidad del producto para su libre comercialización en góndola.

Históricamente, este destilado fue conocido en la zona como grappa.

Al estar prohibido por el INV, los productores de vid decidían elaborar esta bebida en el monte, alejado de las viviendas, porque consideraban que era la única forma de escapar de los exhaustivos controles de los inspectores. Para quienes hacían el aguardiente, el riesgo de ser detectados podría significar días de arresto. De allí el nombre de “churquera”, palabra que ahora fue patentada por Londero para identificar su nuevo producto valorizando la historia y la identidad caroyense.

Hoy, la denominación “Grappa” está reservada, exclusivamente, para las bebidas elaboradas en Italia, por lo tanto los productores locales adaptaron la denominación técnico-legal de Aguardiente de Orujo de Uva Artesanal.

De esta manera, Churquera cumple con los estándares exigidos a nivel internacional, preservando la receta tradicional bajo el nombre legal correcto.

Con su llegada a los comercios, abre el camino para que otros productores regionales formalicen sus destilados, consolidando a Colonia Caroya no solo como cuna del vino y los chacinados, sino también como referente de la destilería artesanal de alta gama en Argentina.

Churquera ya se encuentra disponible para la venta en presentación de 750 ml en vinotecas, locales regionales, puntos de venta autorizados y en la misma bodega artesanal de Sergio Londero, ubicada en Calle 30 Norte, entre las calles 108 y 112.

23-07-2026