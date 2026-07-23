Gabriel Frizza asumió como Ministro de Cooperativas y Mutuales

Córdoba. Gabriel Frizza asumió este jueves al frente del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, un área de gobierno en la que ocupaba un cargo de segunda línea desde la asunción de Martín Llaryora como Gobernador.

Ex intendente de Jesús María, ex Diputado Nacional, actual gerente técnico de la Cooperativa de Servicios Públicos, Frizza fue una pieza clave para ganar el Departamento Colón en las últimas Elecciones, sumando a los votantes del PRO.

Este distrito es estratégico en la actualidad y las localidades que integran el área metropolitana en el corredor de las Sierras Chicas concentran un padrón que es cada vez más asimétrico con respecto a los municipios y comunas del denominado “Bajo”.

Si se tiene en cuenta que los mayores conglomerados poblacionales del Departamento Colón - La Calera, Jesús María, Villa Allende, Mendiolaza y Río Ceballos- son gobernados por opositores al gobierno provincial, se entiende por qué dos figuras importantes de la política de Colón son puestas en lugares cleves del gobierno de Llaryora: Gustavo Brandan, quien tendrá a su cargo la relación con los intendentes, y Gabriel Frizza, quien estará al frente de los mayores ejecutores de obras y prestadores de servicios en el territorio.

Brandán asumirá en las próximas horas como Secretario de Gobierno, en reemplazo del designado Jefe de Gabinete Manuel Calvo.

Cabe recordar que en 2023 fue electa vicegobernadora Myrian Prunotto, también de Colón.

23-07-2026