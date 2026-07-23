Juan López fue reelecto presidente del Festival Nacional de Doma y Folklore

Jesús María. El Festival Nacional de doma y Folklore hizo su Asamblea General Ordinaria este jueves, con la participación de las escuelas asociadas.

Durante la jornada se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance del último Ejercicio, se renovaron autoridades y se definió el porcentaje de utilidades que recibirán los establecimientos educativos tras la última edición.

El Dr. Juan Ignacio López fue reelecto presidente de la Comisión Directiva por un nuevo período de dos años, ratificando el respaldo de las cooperadoras escolares que integran la entidad.

Durante la Asamblea también quedó definida la integración de la nueva Comisión Directiva, cuyos cargos serán distribuidos el próximo martes, en la reunión constitutiva, instancia en la que quedará conformada de manera oficial la conducción para el nuevo período.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la definición del porcentaje de utilidades que se distribuirá en esta oportunidad. Tras la votación de las cooperadoras, se aprobó que el 55 por ciento de las utilidades generadas por la última edición del Festival sea destinado a los establecimientos educativos, reafirmando el compromiso de la entidad con el sostenimiento de la educación de la región.

Además, la Asamblea ratificó la incorporación del IPET N° 413 de Sinsacate y del IPEM N° 294 Jesús María, que pasarán a integrar formalmente el Festival, alcanzando un total de 26 escuelas asociadas.

La aprobación unánime de la memoria y el balance volvió a reflejar el consenso alcanzado entre las cooperadoras y el compromiso con una gestión transparente, uno de los principios que caracteriza al Festival Nacional de Doma y Folklore.

23-07-2026