Block Test Jesús María 2026: Medir para mejorar la producción ganadera

Jesús María. Del 11 al 13 de agosto se realizará el segundo Concurso de Novillos que reúne a productores, industria frigorífica, técnicos y referentes de la cadena cárnica, para evaluar con datos objetivos la calidad de los animales producidos.

Organizado por la Sociedad Rural de Jesús María junto a su Ateneo, con el acompañamiento de Frigorífico Logros, el certamen está destinado a productores ganaderos de todo el país que deseen comparar resultados, validar estrategias productivas y conocer cómo impactan sus decisiones de manejo en la calidad final de la carne.

Competirán las categorías:

Consumo Liviano (380 a 420 Kg, diente de leche o hasta dos dientes)

Consumo Mediano (más de 420 y hasta 460 Kg, diente de leche o hasta dos dientes)

Consumo Pesado (más de 460 y hasta 500 Kg, hasta dos dientes y uno cortando)

Consumo Muy Pesado (más de 500 Kg, con dos o hasta cuatro dientes)

Para solicitar reglamento e inscripción, comunicarse con la Sede de La Rural vía Whatsapp, llamando al Cel. 3525 506160.

Cómo será la edición 2026.

La actividad comenzará el martes 11 de agosto con el ingreso de los animales al Predio Rural de Malabrigo. Ese mismo día se realizarán las tareas de admisión, pesaje y evaluaciones ecográficas, que permitirán relevar indicadores de relevancia productiva como grasa dorsal, área de ojo de bife y grasa intramuscular, información que luego podrá contrastarse con los resultados obtenidos en la faena. En tanto que un novillo seleccionado por sorteo de cada lote será enviado al frigorífico para participar del Block Test y su posterior análisis.

El miércoles 12 tendrá lugar la tradicional jura en pie de los lotes participantes y, posteriormente, se desarrollará el remate especial de los novillos concursantes, generando un espacio de encuentro comercial y de referencia para productores y compradores. Ambas actividades se realizarán en la pista central y serán transmitidas vía streaming para que puedan seguirse desde cualquier punto del país.

En tanto, el jueves 13 de agosto, durante la mañana, se desarrollarán las charlas técnicas orientadas a comprender qué ocurre con la producción ganadera una vez que el animal sale del establecimiento. Se abordarán temas vinculados a la tipificación de carnes, la relación entre nutrición, sanidad y calidad de res, los mercados de la carne y el impacto que tienen las decisiones productivas sobre el producto que finalmente llega al mostrador de la carnicería y a la mesa de los consumidores.

Por la tarde, la atención se trasladará al frigorífico, donde se llevará adelante la jura de las reses. Allí se analizarán variables clave de rendimiento y calidad, permitiendo contrastar los resultados observados en el animal en pie con los obtenidos luego de la faena. El concurso premiará las mejores reses por raza o cruza, los mejores valores de área de ojo de bife y rendimiento, además de incorporar evaluaciones sensoriales realizadas por especialistas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

La propuesta busca seguir fortaleciendo un concepto que gana cada vez más relevancia en la ganadería moderna: producir con información y medir resultados. El Block Test permite conocer con precisión cómo se expresa en la res todo el trabajo realizado en el campo, aportando herramientas concretas para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la calidad de la producción.

21-07-2026