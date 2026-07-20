Convocan a talleristas para trabajar con adultos mayores

Toda la zona. El programa Caja 427+ de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba sigue expandiéndose a todos los municipios y comunas de la provincia.

Para quienes gustan de dar clases y dictar actividades recreativas, sociales o culturales, se abrieron las postulaciones para talleristas en varias localidades de nuestra región: Villa Cerro Azul, Agua de Oro y Sinsacate

La convocatoria estará abierta solo por siete días. Para postularte, se debe ingresar al enlace https://forms.gle/XGdhY4rbwzChv4D87 y completar el formulario con los datos personales solicitados.

20-07-2026