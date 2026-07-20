Convocan a talleristas para trabajar con adultos mayores

Este fin de semana se corre el Rally MetropolitanoDEPORTE24 de julio de 2026
La próxima parada de Rally Cordobés tendrá sede en Monte Cristo, aunque tendrán una fuerte presencia en su desarrollo las localidades de Malvinas Argentinas y Piquillín.
Toda la zona. El programa Caja 427+ de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba sigue expandiéndose a todos los municipios y comunas de la provincia.
Para quienes gustan de dar clases y dictar actividades recreativas, sociales o culturales, se abrieron las postulaciones para talleristas en varias localidades de nuestra región: Villa Cerro Azul, Agua de Oro y Sinsacate
La convocatoria estará abierta solo por siete días. Para postularte, se debe ingresar al enlace https://forms.gle/XGdhY4rbwzChv4D87 y completar el formulario con los datos personales solicitados.
20-07-2026