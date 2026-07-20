Continúa el adoquinado de los barrios La Arbolada y zona de influencia

Sinsacate. La Municipalidad retomó este lunes los trabajos de adoquinado de calle Los Inmigrantes.

Por tal motivo, permanecerá interrumpido el tránsito sobre esta arteria, desde la intersección con la calle Los Aromos hasta la calle Los Sauces.

La máquina niveladora ya se encuentra trabajando en el sector y, durante las próximas semanas, las cuadrillas continuarán con la colocación de los adoquines.

Se solicita a los vecinos y conductores respetar la señalización y seguir los desvíos establecidos para garantizar la seguridad de todos.

20-07-2026