Jesús María inauguró Café al Corazón: un espacio que transforma la inclusión en oportunidades de trabajo

Jesús María. La Municipalidad y el Taller Corazones Unidos inauguraron este lunes Café al Corazón, un espacio gastronómico que marca un nuevo hito en materia de inclusión laboral.

El proyecto permitirá que personas con discapacidad accedan a un empleo formal, fortaleciendo su autonomía, su desarrollo personal y nuevas oportunidades en la comunidad.

La apertura, realizada en el Día del Amigo, simbolizó mucho más que la puesta en funcionamiento de un nuevo emprendimiento: representó la concreción de un sueño colectivo construido a partir del compromiso del municipio, las instituciones, el sector privado y los vecinos.

La iniciativa fue desarrollada en el marco del programa internacional de Innovadores Locales y Ayni.

Del acto participaron el intendente Federico Zárate; funcionarios municipales; integrantes de la Comisión del Taller Corazones Unidos; operarios y trabajadores del nuevo café; familias; representantes de las empresas que acompañaron el proyecto; medios de comunicación y vecinos de la ciudad.

Durante la jornada se destacó el aporte de decenas de empresas, instituciones y vecinos que hicieron posible la concreción de la iniciativa que se convirtió en un espacio de trabajo, encuentro e inclusión.

En ese marco, el director de la Agencia de Desarrollo Económico, Félix Naum, repasó el camino recorrido para hacer realidad el proyecto y destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Taller Corazones Unidos para generar oportunidades laborales concretas y promover una inclusión genuina.

Posteriormente, la coordinadora del Taller Corazones Unidos, Irene Pozo, remarcó que el nuevo espacio representa un cambio de paradigma al afirmar que este lugar de trabajo busca demostrar las capacidades de las personas con discapacidad e inspirar a otras empresas e instituciones a impulsar iniciativas similares.

Pozo también llamó a asumir la inclusión como una responsabilidad colectiva.

Luego, la presidenta de la Comisión del Taller Corazones Unidos, Andrea Scarafía, destacó que el proyecto trasciende la apertura de un local gastronómico: “No estamos abriendo solo una cafetería; estamos abriendo una puerta al reconocimiento de los derechos de nuestros trabajadores y a la demostración de que, con el apoyo adecuado, no hay límites que no se puedan superar”.

El cierre estuvo a cargo del intendente Federico Zárate, quien resaltó el valor del trabajo comunitario que caracteriza a Jesús María y el camino recorrido por el Taller Corazones Unidos para construir una sociedad más inclusiva.

“Muchas veces, la discapacidad está mucho más afuera, en la sociedad, que acá dentro; acá hay muchísima capacidad para hacer cosas –expresó-. Este es el gran resultado de una sociedad unida, de una comunidad que trabaja por un fin común. Lo más importante es que hoy son 10 personas más las que tienen un puesto de trabajo y, ojalá, que este sea el punto de partida para que sean muchos más en nuestra ciudad”.

20-07-2026