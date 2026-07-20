Arranca el período de poda en Colonia Caroya: cómo se tramita el permiso y qué días se hace

Colonia Caroya. La Municipalidad inició este lunes el período de poda de arbolado urbano en la ciudad. Quienes necesiten hacer esa tarea, deben solicitar previamente una autorización.

Además, se recomienda hacer las podas en días y horarios en los cuales pasan los camiones recolectores.

El primer paso es solicitar el permiso en la línea de Atención Ciudadana 3525 563216.

Posteriormente, dentro de las 48 horas, un inspector visitará el domicilio del solicitante y verificará el estado del árbol. En caso que sea necesaria una poda, indicará cómo debe hacerse.

Luego, el vecino deberá contratar un podador autorizado. En la web de la Municipalidad se encuentra el listado de las personas fue tienen el carnet para intervenir en el arbolado público: https://coloniacaroya.gov.ar/lista-de-podadores-2025/

La aplicación del corte debe ser correcta, sin lastimar el ejemplar y respetando la forma natural del árbol y los residuos verdes que se generen también deberán estar depositados para no entorpecer el paso peatonal y vehicular por la calle; en caso contrario, dejarlos debidamente señalizados con cinta de peligro.

Zona Urbana Norte:

Se recomienda la poda y depósito de ramas en las veredas los lunes y martes.

El paso de los camiones recolectores es los miércoles y jueves.

Zona Urbana Sur:

Se recomienda la poda y depósito de ramas en las veredas los viernes y sábado.

El paso de los camiones recolectores es los lunes y martes.

Zona Urbana Oeste:

Se recomienda la poda y depósito de ramas en las veredas los miércoles y jueves.

El paso de los camiones recolectores es los viernes y sábados.

20-07-2026