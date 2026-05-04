La morosidad de la Cooperativa es del 39 por ciento, apenas mayor que la histórica

Colonia Caroya. La incidencia del costo de la energía eléctrica en el presupuesto de las familias, los comercios u las industrias es cada vez mayor.

A partir de enero de 2026, el Gobierno Nacional fijó alzas de entre 2,5 y 4 por ciento promedio para usuarios residenciales, En febrero, el aumento interanual del gasto en energía eléctrica fue del 21 por ciento, pero además se aplicó un Ajuste de Precios Estacionales de noviembre de 2025 al mes de abril de 2026 y se aplica un nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados dejando solo dos categorías; con y sin subsidio, con incrementos más altos para los hogares con ingresos mayores.

Contrariamente a lo que se podría esperar en este escenario, en la Cooperativa de Servicios Públicos no aumentaron el número de pedidos de prórroga para pagar la energía eléctrica ni los cortes del servicio.

“La morosidad ha crecido, pero no como pensábamos; lo que estamos viendo en la parte de los servicios básicos es que se prioriza tener energía; para facilitar los pagos en término, la Cooperativa ha corrido un poco los vencimientos; tratamos de cortar después que cobren los jubilados porque estamos pensando en ellos, no queremos hacerles pagar la reconexión, ocasionarles un gasto más; en función de su calendario de cobro lo vamos acomodando”, explicó la Subgerente General, Cra. Laura Oliver.

También aumentaron los pagos parciales: los asociados pagan una Factura y piden unos días más para otros servicios.

Desde la entidad, se ha reforzado la comunicación, recordándoles a los usuarios los vencimientos e instándolos a evitar el corte del servicio. Reducir esta instancia también es conveniente para la Cooperativa porque, si bien avanza en la telemedición, en muchos lugares todavía el corte es físico.

Mientras esto ocurre a nivel residencial, los comercios y las industrias piden cada vez mayores plazos o financiación para pagar sus consumos. En ese segmento sí se hace sentir fuerte la retracción de las ventas.

La Cooperativa entiende por moroso al usuario que no pagó el día del vencimiento –las Facturas vencidas al cierre del mes-, pero la mayoría de quienes no lo hacen cumplen en un plazo extra para evitar el corte.

Si bien la morosidad no se incrementó, es históricamente considerable: en diciembre de 2025 fue del 36 por ciento, en enero de 2026 bajó al 28 y en febrero y marzo subió y se mantuvo en un 39 por ciento.

En marzo del año pasado llegó al 49 por ciento, pero al mes siguiente bajó al 31.

Todos los meses, ERSEP envía cuadros tarifarios actualizados, con 2 a 4 por ciento de variación. Inclusive, en una misma Factura a veces se aplican dos cuadros tarifarios diferentes en función de cómo se toma la lectura. Esta operación también es más eficiente y se controla con una aplicación según el promedio histórico. Paralelamente, han disminuido los reclamos.

“Trabajamos para el asociado, para vos, para mi tía, para mi vecino, para que no tengan disgustos, porque realmente es un disgusto recibir mal una Factura”, dice la responsable del área administrativa de la entidad.

Servicios de comunicación.

En estos días, el servicio que está en baja es el de telefonía fija. Inclusive, la Cooperativa está flexibilizando los servicios TIC (teléfono, internet y televisión) y, previo estudio de los casos, se puede contratar los servicios individualmente. Es decir, se puede pedir internet sin tener teléfono y se puede suscribir a la Tele de la Coope sin tener internet. Esto último era una demanda de muchos jubilados, que sólo querían ver televisión.

De la oferta de la Cooperativa, internet es el servicio que más crecimiento tuvo porque tiene un precio muy competitivo y la respuesta ante desperfectos es más rápida que la de la competencia.

En este caso, la morosidad es del orden del 36 por ciento.

Hubo meses en los cuales se prepararon alrededor de 500 cortes entre teléfono, internet y televisión, pero se redujeron porque se les dio a los usuarios un plazo mayor. También se ha visto que del total de las personas a las que les cortan el servicio, algunas no vuelven a conectarse porque no pueden pagarlo.

En general, la mejora del proceso de cobranza para llegar a este punto le llevó bastante tiempo a la entidad: entre dos y tres años. En ese lapso se depuraron todas las deudas y se hizo la cobranza más eficiente, en buena medida con auxilio de la tecnología.

Tal es la importancia que se le da a estos procesos que el próximo –y ambicioso- desafío de la entidad es certificar ISO 9001 en el área de Atención al Cliente y Facturación.

De todos modos, la Cra. Oliver recuerda que una de las premisas como empresa de la economía social es el trato personalizado ante cualquier problema: “Siempre lo decimos, que lleguen a la Cooperativa, que lo hablamos”.

04-05-2026