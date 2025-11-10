El Festival de Doma y Folklore empezó a vender Espacios VIP

Jesús María. El Festival Nacional de Doma y Folklore empezó a vender las entradas para los espacios VIP en la edición 60.

En estos sectores del anfiteatro José Hernández, el público podrá instalarse y pedir lo que quiera.

Son dos zonas preferenciales, con comida y bebida libre, accesos diferenciados y sanitarios exclusivos: el Espacio Branca y el Espacio Coca Cola.

Este lunes es la preventa exclusiva con Banco Macro y el martes será con todas las tarjetas y medio de pago, a través de www.paseshow.com.ar

