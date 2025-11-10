Atropelló a personas en un sepelio, huyó, chocó y está internada

El Festival de Doma y Folklore empezó a vender Espacios VIP10 de noviembre de 2025
Son dos zonas preferenciales, con comida y bebida libre, accesos diferenciados y sanitarios exclusivos.
La conductora del Ford Ka que hizo un periplo descontrolado el domingo al mediodía permanece internada en el área de Psiquiatría del Hospital Vicente Agüero.10 de noviembre de 2025
Jesús María. La conductora de un Ford Ka que embistió a peatones, huyó y terminó su periplo contra el acoplado de un camión estacionado, en Colonia Caroya, permanece internada en el Area de Psiquiatría del Hospital Regional Vicente Agüero debido a un brote psiquiátrico.
Ingresó muy alterada al nosocomio y debieron sedarla en resguardo de su condición física. Al parecer, tiene al menos un antecedente médico y, debido a su estado, permanece tal como llegó porque se altera cuando no está bajo el efecto de los medicamentos.
Al mismo tiempo, se investiga cómo obtuvo la aptitud para conducir vehículos.
El hecho.
Cerca del mediodía del domingo, la Policía intervino en la Calle 42 de Colonia Caroya, en la cual un automóvil había chocado con un acoplado estacionado.
También se dio intervención al 101, que tuvo una demora porque al mismo tiempo habían ingresado otros llamados.
Además, se supo que el mismo vehículo había embestido a dos peatones y se había retirado del lugar: la calle Rio Gallegos, frente al Cementerio Parque Jesús María.
10-11-2025
Son dos zonas preferenciales, con comida y bebida libre, accesos diferenciados y sanitarios exclusivos.
Es el conductor del VW Gol Trend que atropelló y abandonó a Milagros del Rosario Utrera, en la Calle 46. En los primeros análisis presentaba halitosis alcohólica.
La conductora del Ford Ka que hizo un periplo descontrolado el domingo al mediodía permanece internada en el área de Psiquiatría del Hospital Vicente Agüero.
El fin de semana se completó la fecha 15. En Primera, A.A. Falucho cayó ante Quirquinchos Verdes y complicó sus chances de clasificar a las Semifinales.
Un Ford Ka embistió a una mujer y a un auto que asistían al sepelio de Milagros Utrera. Se dio a la fuga y en Colonia Caroya se estrelló contra un acoplado estacionado.