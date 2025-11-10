Atropelló a personas en un sepelio, huyó, chocó y está internada

Jesús María. La conductora de un Ford Ka que embistió a peatones, huyó y terminó su periplo contra el acoplado de un camión estacionado, en Colonia Caroya, permanece internada en el Area de Psiquiatría del Hospital Regional Vicente Agüero debido a un brote psiquiátrico.

Ingresó muy alterada al nosocomio y debieron sedarla en resguardo de su condición física. Al parecer, tiene al menos un antecedente médico y, debido a su estado, permanece tal como llegó porque se altera cuando no está bajo el efecto de los medicamentos.

Al mismo tiempo, se investiga cómo obtuvo la aptitud para conducir vehículos.

El hecho.

Cerca del mediodía del domingo, la Policía intervino en la Calle 42 de Colonia Caroya, en la cual un automóvil había chocado con un acoplado estacionado.

También se dio intervención al 101, que tuvo una demora porque al mismo tiempo habían ingresado otros llamados.

Además, se supo que el mismo vehículo había embestido a dos peatones y se había retirado del lugar: la calle Rio Gallegos, frente al Cementerio Parque Jesús María.

10-11-2025