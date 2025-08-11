Capacitarán a quienes quieran participar del concurso para diseñar la bandera de Jesús María

Jesús María. La Municipalidad lanzó el 28 de julio el concurso para la creación de la Bandera Oficial de la ciudad.

El concurso nació a partir de una inquietud de Jenaro Farrando, un niño de la ciudad, quien le preguntó al intendente por qué Jesús María no tenía una bandera oficial. Esta pregunta dio inicio al proceso que hoy invita a todos los ciudadanos, instituciones y organizaciones locales a ser parte de la creación del símbolo que representará a la ciudad en actos protocolares.

El concurso está abierto a instituciones públicas y privadas, ONGs, entidades intermedias y ciudadanos con al menos dos años de residencia en Jesús María.

Las propuestas podrán presentarse desde el 1 hasta el 22 de septiembre.

La Dirección Técnica del Concurso estará a cargo del Dr. Cristian Baquero Lazcano, creador de los emblemas y símbolos oficiales de la Provincia de Córdoba, quien desempeñará sus funciones “ad honorem”.

Los diseños deberán reflejar la geografía, cultura, historia y valores de la ciudad, y serán evaluados bajo criterios de creatividad, simplicidad y representatividad.

Para participar, los interesados podrán asistir a dos jornadas de capacitación. Estarán destinadas a diseñadores, artistas, estudiantes, docentes y vecinos en general que quieran sumarse al proceso creativo.

La jornada de capacitación de este lunes se realizará en el Centro de Eventos y Deportes de Jesús María, a las 19:30.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/3iK6aAnJaLTFP3hz8

La bandera seleccionada será adoptada oficialmente por la ciudad y distribuida en escuelas, instituciones y organismos públicos, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la identidad de Jesús María.

La Municipalidad inició así el proceso para la creación de su bandera oficial, en el marco del programa “Nuestra Bandera” de la Legislatura de Córdoba.

En el acto de lanzamiento, que se llevó a cabo en la bodega del Museo Jesuítico, estuvo la vicegobernadora Myrian Prunotto, por ser la principal impulsora del programa a nivel provincial.

Titulado “Nuestra Bandera”, tiene como objetivo que cada localidad de la provincia cuente con una bandera que identifique su historia, geografía, cultura y valores.

