Capacitarán a quienes quieran participar del concurso para diseñar la bandera de Jesús María

Se jugó la segunda fecha del Clausura de la Liga Regional ColónDEPORTE11 de agosto de 2025
En Primera División, Bochas Sport Club ganó un emotivo partido y Sp.. Tirolesa derrotó a la A.A Falucho por la mínima diferencia.
La convocatoria está abierta a vecinos, instituciones y organizaciones. Este lunes se hará la segunda de dos instancias de capacitaciónes previstas.SOCIEDAD11 de agosto de 2025
Jesús María. La Municipalidad lanzó el 28 de julio el concurso para la creación de la Bandera Oficial de la ciudad.
El concurso nació a partir de una inquietud de Jenaro Farrando, un niño de la ciudad, quien le preguntó al intendente por qué Jesús María no tenía una bandera oficial. Esta pregunta dio inicio al proceso que hoy invita a todos los ciudadanos, instituciones y organizaciones locales a ser parte de la creación del símbolo que representará a la ciudad en actos protocolares.
El concurso está abierto a instituciones públicas y privadas, ONGs, entidades intermedias y ciudadanos con al menos dos años de residencia en Jesús María.
Las propuestas podrán presentarse desde el 1 hasta el 22 de septiembre.
La Dirección Técnica del Concurso estará a cargo del Dr. Cristian Baquero Lazcano, creador de los emblemas y símbolos oficiales de la Provincia de Córdoba, quien desempeñará sus funciones “ad honorem”.
Los diseños deberán reflejar la geografía, cultura, historia y valores de la ciudad, y serán evaluados bajo criterios de creatividad, simplicidad y representatividad.
Para participar, los interesados podrán asistir a dos jornadas de capacitación. Estarán destinadas a diseñadores, artistas, estudiantes, docentes y vecinos en general que quieran sumarse al proceso creativo.
La jornada de capacitación de este lunes se realizará en el Centro de Eventos y Deportes de Jesús María, a las 19:30.
Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/3iK6aAnJaLTFP3hz8
La bandera seleccionada será adoptada oficialmente por la ciudad y distribuida en escuelas, instituciones y organismos públicos, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la identidad de Jesús María.
La Municipalidad inició así el proceso para la creación de su bandera oficial, en el marco del programa “Nuestra Bandera” de la Legislatura de Córdoba.
En el acto de lanzamiento, que se llevó a cabo en la bodega del Museo Jesuítico, estuvo la vicegobernadora Myrian Prunotto, por ser la principal impulsora del programa a nivel provincial.
Titulado “Nuestra Bandera”, tiene como objetivo que cada localidad de la provincia cuente con una bandera que identifique su historia, geografía, cultura y valores.
11-08-2025
En Primera División, Bochas Sport Club ganó un emotivo partido y Sp.. Tirolesa derrotó a la A.A Falucho por la mínima diferencia.
Las categorías formativas, como cada sábado, se vieron las caras en este torneo promocional.
Recibió la distinción durante su presentación en la ciudad de Córdoba, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia.
Se pueden anotar hasta el viernes, inclusive. También están a la venta las entradas anticipadas y los paquetes corporativos.
Lo dijo Martín Llaryora en la apertura del primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba. El Gobernador llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que consideró pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo.
Este martes hubo en Jesús María una nueva concentración de prestadores, personas con discapacidad, familias, transportistas. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora y diputados nacionales del “cordobesismo” se manifestaron en contra del veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad
Mejorará la atención primaria de ña salud de todos los vecinos del Noreste de la ciudad. Es fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad y la familia Trettel.
Las primeras instancias formativas serán en Jesús María, en el salón de la Cooperativa de Servicios Públicos de Pedro J. Frías 950.