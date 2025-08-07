El café literario vuelve al Museo de la Ciudad con la obra “Lo bello y lo triste”

Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Café Literario. Se realizará este viernes, de 20 a 22, en el Museo de la Ciudad.

La obra seleccionada es “Lo bello y lo triste” del reconocido autor japonés Yasunari Kawabata. Será el eje central para la conversación, el análisis y la reflexión compartida entre los asistentes.

La propuesta incluye lectura colectiva, intercambio de ideas y un cálido espacio para disfrutar del encuentro cultural acompañado de café.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa para recibir el material en PDF con anticipación. Las personas interesadas pueden anotarse vía WhatsApp al Cel. 3525 639759.

Esta iniciativa busca seguir promoviendo el amor por la lectura y generar espacios de encuentro entre vecinos a través de la literatura.

