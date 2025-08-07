El café literario vuelve al Museo de la Ciudad con la obra “Lo bello y lo triste”

Colonia Caroya presentó la su mayor fiesta gastronómíca en Córdoba07 de agosto de 2025
“Estamos revalorizando las recetas de nuestros nonos a través de una fiesta que es la que más impacto económico genera en la ciudad”, dijo Paola Nanini
Se realizará este viernes, de 20 a 22. Los interesados deberán inscribirse previamente.07 de agosto de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Café Literario. Se realizará este viernes, de 20 a 22, en el Museo de la Ciudad.
La obra seleccionada es “Lo bello y lo triste” del reconocido autor japonés Yasunari Kawabata. Será el eje central para la conversación, el análisis y la reflexión compartida entre los asistentes.
La propuesta incluye lectura colectiva, intercambio de ideas y un cálido espacio para disfrutar del encuentro cultural acompañado de café.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa para recibir el material en PDF con anticipación. Las personas interesadas pueden anotarse vía WhatsApp al Cel. 3525 639759.
Esta iniciativa busca seguir promoviendo el amor por la lectura y generar espacios de encuentro entre vecinos a través de la literatura.
Lo hará este viernes, con torta y brindis en la terraza del Club Juventud Agraria Colón, El Concejo Deliberante declaró de Interés Cultural Municipal a la biblioteca.
