El Concejo de Jesús María legisla sobre la actividad comercial en el Festival

Jesús María. El Concejo Deliberante, en la sesión especial del jueves, aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan varias actividades a desarrollarse durante las noches del Festival Nacional de Doma y Folklore.

Una de ellas regula la actividad comercial y de servicios y la otra establecer normas específicas de contratación, precios y espacios publicitarios para la activación de marcas en el contexto del festival.

El miércoles 5 de noviembre, a las 19:30, en el Nido de La Costanera se llevará a cabo la audiencia pública previa al tratamiento de los proyectos en segunda lectura, que debiera ser antes del 14 de noviembre.

A partir del lunes, estarán a disposición de los vecinos que quieran analizarlos y participar en la Audiencia Pública.

En la misma estarán los funcionarios del Departamento Ejecutivo que serán parte del operativo.

Los proyectos se pueden solicitar a [email protected]

El proyecto enviado por el Ejecutivo no contiene cambios sustanciales con respecto al de 2024, cuando se introdujeron muchos cambios en la distribución de los espacios para instalar comercios en las inmediaciones del anfiteatro José Hernández y en varios aspectos vinculados a la operatividad.

01-11-2025