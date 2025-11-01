El Concejo de Jesús María legisla sobre la actividad comercial en el Festival

El Seminario Menor cumplió 80 años01 de noviembre de 2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
Aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan la actividad comercial y de servicios y establecen normas específicas de publicidad. El miércoles a las 19:30, en el Nido de La Costanera habrá Audiencia Pública.01 de noviembre de 2025
Jesús María. El Concejo Deliberante, en la sesión especial del jueves, aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan varias actividades a desarrollarse durante las noches del Festival Nacional de Doma y Folklore.
Una de ellas regula la actividad comercial y de servicios y la otra establecer normas específicas de contratación, precios y espacios publicitarios para la activación de marcas en el contexto del festival.
El miércoles 5 de noviembre, a las 19:30, en el Nido de La Costanera se llevará a cabo la audiencia pública previa al tratamiento de los proyectos en segunda lectura, que debiera ser antes del 14 de noviembre.
A partir del lunes, estarán a disposición de los vecinos que quieran analizarlos y participar en la Audiencia Pública.
En la misma estarán los funcionarios del Departamento Ejecutivo que serán parte del operativo.
Los proyectos se pueden solicitar a [email protected]
El proyecto enviado por el Ejecutivo no contiene cambios sustanciales con respecto al de 2024, cuando se introdujeron muchos cambios en la distribución de los espacios para instalar comercios en las inmediaciones del anfiteatro José Hernández y en varios aspectos vinculados a la operatividad.
01-11-2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.
Será desde las 6 hasta el mediodía, lapso en el cual la Cooperativa de Servicios Públicos realizará trabajos de mejoras en Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.
Aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan la actividad comercial y de servicios y establecen normas específicas de publicidad. El miércoles a las 19:30, en el Nido de La Costanera habrá Audiencia Pública.
Este viernes presentaron los uniformes de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano Sede Sinsacate.