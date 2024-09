Las Sociedades Rurales del Arco Noroeste de Córdoba ante los incendios

Toda la zona. Los presidentes de las Sociedades Rurales del Arco Noroeste de Córdoba se reunieron una vez más para analizar la situación en cada una de sus regiones luego de los feroces incendios que azotan a nuestra provincia.

En la oportunidad elaboraron un comunicado que dice:

“Lo que ocurre desde la semana pasada es lamentable. Las Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba nos solidarizamos con las personas que se han visto afectadas de cualquier manera, los bomberos, brigadistas y pilotos aéreos que trabajan incansablemente.

Las pérdidas son terribles. Cualquiera sea, nos deja un nudo en la garganta de la bronca contenida por haber visto repetirse tantas veces esta misma historia.

La negligencia o intencionalidad debe ser condenada, esperamos que así sea. Pero no dejemos pasar esta nueva maldita realidad, que venimos advirtiendo hace tiempo. La génesis del problema no son unos imbéciles sueltos por ahí. La potencia ígnea de toda nuestra provincia y nuestro Norte en particular, tiene también culpables predecesores en una legislación de clausura cómplice, peligrosa y mentirosa, que se suma a los discursos de papel y escritorio de funcionarios ciegos, sordos y mudos ante los hechos de la última década.

Pedimos que la justicia trabaje en todas las causas que incendian Córdoba. La maligna chispa, tal vez, no sea el comienzo de este horror que los ciudadanos viven”.

26-09-2024