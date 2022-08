Lunativ: El Dj de Jesús María que firmó contrato con Nick Warren

Jesús María. Lucas Baldoncini, también conocido como Lunativ, firmó contrato con la discográfica The Soundgarden, propiedad del famoso Dj inglés y productor de música electrónica Nick Warren.

Lucas es Dj y productor de Progressive House y Organic House, subgéneros de la música electrónica,

Su debut musical está previsto para febrero de 2023, cuando Warren haga el lanzamiento de su próximo disco, compuesto por piezas musicales insólitas, de artistas de la industria de la electrónica.

Mientras, el más reciente material del jesusmariense ya sonó en el mundialmente famoso Loveland Festival, en Amsterdam, de la mano del mismísimo Warren, en compañía del reconocido DJ argentino con fama internacional, Hernán Cattaneo.

“Para mí es algo increíble porque hace muy poco que produzco y siempre lo creí inalcanzable; al tema ya lo escuché en un video, sonando el domingo pasado en Amsterdam; fue una emoción inmensa; me quedé sin palabras”, contó Lucas a El Despertador.

Lunativ.

El nombre artístico Lunativ es un juego de palabras entre “Lucas” y “nativo”. Surgió fruto de un proceso de transformación artística, de Dj a productor musical, ocurrencia del publicista y director artístico Ignacio González.

Así, Lunativ representa un estilo musical que tiene su esencia en los sonidos originarios de Argentina, basado en instrumentos autóctonos del país.

Lunativ apareció luego de que Lucas teloneara para Nick Warren en marzo de 2021, tras un año en stand by. “Antes de que empiece la pandemia dije ‘acá llegó el fin mío’”, creyendo que su fascinación por la producción musical era un sueño frustrado por la superposición con sus estudios en Administración de Empresas y el confinamiento de 2020.

“Pero me encontré de nuevo con la pasión por la música, con un género que no conocía y ahí me volví loco; también me inspiré en el Dj Fran Bux (Francisco Viel Bugliotti), quien me ayudó y aconsejó, y empecé en creer que podía producir música”.

Luego de una meticulosa capacitación en la Academia Técnica de Djs y Productores Orbital, comenzaron a cobrar forma los primeros proyectos, hasta que el más reciente material, el cual cuenta con la colaboración de Tomás Hayes en voces, se transformó en el tema elegido por Warren.

Un chico de acá.

Lucas nació el 20 de enero de 1996. Es hijo del empresario Alberto Baldoncini y de la comerciante Natalia Proyector, el mayor de cuatro hermanos: Sofía, Nicolás y Lara.

Flamante Licenciado en Administración de Empresas, reparte sus días entre la música, su restaurante Yesca, en la ciudad de Córdoba, y un emprendimiento de salames caroyenses denominado Raconto, que lleva adelante con su hermano.

Confiesa que su amor por la música se despertó a los 10 años, cuando descargaba canciones de los ‘80 y ’90 del Ares, sin saber que era el comienzo de una carrera aún sin techo.

19-08-2022