Sumaron tres funciones al concierto "Astral, música a ciegas".

Jesús María. La Dirección de Cultura de la Municipalidad hará el viernes una nueva función de "Astral, música a ciegas", una propuesta para vivir un viaje sensorial de una forma única.

Empezará a las 20 horas, en la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.

Por el éxito de la propuesta y la demanda de entradas -se agotaron las del día sábado- se agregó esta nueva fecha.

A las 20 horas será el momento de The Beatles (Abbey road), a las 21:30, de Queen ( A night at the opera) y a las 23, de Pink Floyd (The dark side of the moon).

Las entradas son gratuitas y se pueden conseguir ingresando a www.alpogo.com. Se pueden pedir dos por usuario como máximo y son válidas únicamente para una función.

En un espacio ambientado en completa oscuridad, se escucharán los discos de principio a fin, y sin interrupciones, de The Beatles, Queen y Pink Floyd.

La combinación de sonido surround con la ausencia de luz expanderá la percepción auditiva y sensitiva de las personas a niveles extremos, permitiéndoles sumergirse en una atmósfera musical totalmente distinta a cualquier otra experiencia.

Además de buena música, se compartirán degustaciones de las bodegas Valle de Puerta y Gin Henen.

