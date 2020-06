En plena cuarentena, siguió adelante con un proyecto que inició en 2019 y logró su objetivo de expansión en un rubro no sujeto al aislamiento.

Jesús María. Carrizo Ramos Generales abrió su tercer local comercial en esta ciudad, donde comenzó hace ocho años -el 4 de junio- este proyecto familiar, hoy consolidado, en Julio a. Roca 144.

Desde fines de 2019 venía planificando la expansión del negocio y, pese a la pandemia, pudo lograr su objetivo.

Antes habían abierto su segundo salón, en Tucumán y Av. 28 de Julio, y desde hace aproximadamente seis meses se preparaban para montar el tercero, ubicado en 9 de Julio 24.

Aunque con pequeñas variables, en todos ellos hay ferretería, talabartería, pinturería, ropa de campo y trabajo, artículos de jardín y alimentos balanceados.

Francisco “Panchi” Carrizo repasa lo que venden y cuenta por qué pudieron seguir su proyecto pese a la cuarentena: “Desde el primer día pudimos trabajar, gracias a Dios; yo no entendía por qué nuestro rubro sí podía hacerlo y otros no, pero ahora lo tengo claro: cuando todo el mundo está encerrado en la casa, empieza a hacer cosas”.

Sus hijos siempre lo acompañaron en esta actividad, pero ahora también se sumó un yerno.

Las condiciones han cambiado para el comercio en general y para este multirubro en particular: “Antes se podía comprar hasta con 150 días de plazo, pero ahora hoy nos dan 60 días en el mejor de los casos; y esta última semana casi todos están aumentando un 10 al 12 por ciento, mucho atado al dólar; el comerciante que no puede abrir no puede pagar el alquiler ni sus costos fijos”.

Como todos los que apuestan a crecer, sabe que todos los días debe trabajar más, que debe aportar una cuota de audacia al proyecto, pero también mucha generosidad: “Creo que nos tiene que ir bien a todos, sólo entonces podremos salir adelante”.

Carrizo Ramos Generales

- Julio A. Roca 144. Tel 03525-606100.

- Av. 28 de Juio y Tucumán. Tel. 03525-445145.

- 9 de Julio 24. Tel. 03525-605870.

- [email protected]

Llevan pedidos a domicilio.

11-06-2020