Jesús María. El Festival Nacional de Doma y Folklore festejó su aniversario, este sábado, de manera atípica: por un lado, como no pudo finalizar el balance del Ejercicio 55 no realizó la tradicional entrega de utilidades a las escuelas beneficiadas; por otro, no dejó pasar inadvertida la fecha y emitió un programa especial por Facebook, Instagram y YouTube, con lo mejor de las noches de enero.

El presidente de la Comisión Directiva, Nicolás Tottis, dijo: “Institucionalmente, estamos parados: no terminamos de cerrar el balance del Festival 55; tendría que haber estado listo el 31 de marzo, pero recién ahora se volvió a abrir casi todo y estamos avanzando; yo quiero que se resuelva rápido y decirles a las escuelas ‘acá tienen la plata que ganamos’ porque un peso de hoy a fin de año no va a valer nada. Las escuelas tienen las asambleas suspendidas, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, cuando nos permitan. Será extraordinario, como todo lo que está pasando por la pandemia. Por ahora, mantenemos la comunicación vía whatsapp, pero sería una locura proyectar cualquier cosa si no tenemos ninguna certeza de nada”.

Hablando de proyectar, se refirió a la organización de la próxima edición que, en años normales, a esta altura empezaba a esbozarse: “La semana pasada estuve hablando a nivel nacional con gente de turismo, de espectáculos, y nadie sabe qué hacer; entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Vamos a esperar qué pasa en el mundo. Cuando hagan un protocolo, lo seguiremos”.

En principio, ese protocolo estaría atado a lo que pase con espectáculos masivos y, en especial, con el fútbol. ¿Se reabrirán las canchas? ¡Seguirán los campeonatos? ¿Si lo hace, ¿cuáles serán las condiciones de distanciamiento y seguridad? Hoy, nadie tiene respuestas a estos interrogantes. Mucho menos, protocolos.

Tottis lo lamenta porque “vamos a perder un año que, me parecía, iba a ser excelente”.

En cuanto a la actitud que tomarán los artistas, opinó que “están esperando que nosotros hagamos algo; esto es como volver a empezar de cero hasta que aparezca una vacuna o algo que nos proteja”.

Para este año, la Comisión Directiva tenía previsto hacer 10 obras en el anfiteatro, pero su presidente es contundente: “Ahora no vamos a hacer ninguna. Vamos a esperar porque ¿si después nos hacen cambiar todo? Tendremos que esperar el protocolo que nos manden y darle prioridad a eso”.

Los resultados del Festival 55 fueron muy satisfactorios y, pese a la crisis, les quedaron muy pocas cuentas a cobrar. “Se trabajó diferente a otros años y se cobró todo en febrero –informa Tottis-. Resta concretar una donación de SADAIC, que todos los años entrega parte de lo que recaudó por las entradas”.

Inclusive, están “prácticamente solucionados” los pagos de los Seguros por los gravísimos accidentes de dos jinetes, uno fatal y otro con una larga internación.

Cabe recodar que Nicolás Tottis pidió licencia por los 20 días en la presidencia, días antes del Festival, “para evitar inconvenientes que pudieran opacar la fiesta” por una denuncia de instancia privada. Esa causa avanzó muy poco porque faltan pericias que fueron postergadas hasta una nueva fecha por el Coronavirus.

16-05-2020