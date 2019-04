Colonia Caroya definió las primeras 30 manzanas que tendrán cloacas.

Colonia Caroya. Vecinos de un sector urbano de la ciudad fueron convocados para la primera reunión informativa sobre el servicio de cloacas.

La Municipalidad ya definió cuáles serán las primeras 30 manzanas que se podrán conectar a la red en el corto plazo y dará los detalles en un encuentro que se realizará este sábado, a las 17, en el Bochas Sport Club.

La prioridad para las autoridades es el Bº IPV viejo porque hay riesgo en varias viviendas por la falta de espacio para hacer pozos negros e, incluso, han autorizado que caven algunos en la calle.

El problema es grave, ya que en esa zona lo ideal es que tengan 20 metros de profundidad, pero las familias no tienen poder adquisitivo para ese nivel y terminan haciendo el pozo a 5 metros del suelo.

Solamente un sistema de cloacas permitirá anular todas las excavaciones alrededor de las casas del sector.

En torno a esa urgencia, Obras Públicas diagramó un sector bastante poblado. Ese será el primero que tenga conexiones a la planta de tratamiento que se construye en Av. San Martín y Calle 92.

El otro factor que influyó en la elección de las primeras manzanas es la cloaca máxima, que empieza en la Calle 52 y 48.

Los beneficiarios serán:

- El Centro Vecinal San Nicolás, desde la Calle 50 Sur hasta la Calle 54, entre la Av. San Martín y la Calle 48.

- El Centro Vecinal San Francis- co de Asís, desde la avenida hasta la Calle 124, entre las calles Pedro Patat y 50. Incluye IPV viejo, IPV nuevo y las manzanas más pobladas al Este de la calle Patat.

En las calles de tierra, la red pasará por el medio de la arteria. En las que están pavimentadas, irá por la vereda.

El costo para el propietario está entre 1500 y 2 mil pesos por metro lineal.

Todas las casas tendrán la conexión lista, aún aquellas en la que el frentista opte por no hacer la obra interna.

No están incluidos en el proyecto los frentistas de la Av. San Martín, la línea más compleja de definir, ya que no quieren cavar las veredas para no dañar las raíces de los plátanos, ni romper el nuevo pavimento.

¿Quién hará la obra?

Por ahora, la primera opción es ir tercerizando el tendido de la red a un privado por tramo.

No hay nada acordado con la Cooperativa de Servicios Públicos y la intención del Intendente sería que la misma Municipalidad administre el servicio.

05-04-2019