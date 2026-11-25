Jesús María. DelMonte ganó el Premio AqM a la Música Independiente 2026, en la categoría Mejor Proyecto Folklore Raíz.

Los Premios AqM nacieron con el propósito de reconocer, visibilizar y acompañar el trabajo de artistas, productores y proyectos que forman parte de la escena musical independiente argentina. Mucho más que una premiación, representan un espacio de encuentro, intercambio, reconocimiento y construcción colectiva para quienes hacen música desde la autogestión, la pasión y el compromiso con su obra.

A DelMonte, este reconocimiento le llega después de siete años de camino iniciado en Jesús María, en distintos escenarios, peñas y festivales, que les permitieron crecer, aprender y construir su identidad. Un recorrido que los encontró trabajando, grabando, apostando a sus canciones y buscando siempre llevar su folklore un poco más lejos.

Este premio reconoce “Y Que Viva Todo Santiago”, un trabajo que nació desde el amor y el respeto por la música y la identidad santiagueña, pero sienten que también abraza todo lo que hacen desde hace años como proyecto independiente, autogestivo, sostenido por sueños, esfuerzo, convicciones y, fundamentalmente, por un montón de personas que se cruzaron en su camino y decidieron caminar junto a ellos.

Hoy celebran, agradecen y renuevan las ganas de seguir haciendo lo que más nos gusta.

“Somos DelMonte, somos la chacarera; y este camino sigue”, dicen.

25-11-2026